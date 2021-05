Kyrie Irving a un peu plus déchainé les enfers bostoniens après le game 4 de la série de playoffs entre les Nets et les Celtics. Une scène a priori anodine continue de faire enrager ceux pour lesquels le meneur de Brooklyn est devenu l'ennemi public numéro un. On y voit Irving s'essuyer rapidement mais assez nettement la chaussure sur le logo des Celtics au milieu du parquet. Les fans qui ont soutenu Kyrie pendant deux ans au TD Garden ont du mal à croire que le geste ait pu être involontaire et sa prochaine venue dans le Massachusetts s'annonce encore plus houleuse qu'elle ne promettait déjà de l'être.

S'il l'a fait volontairement, il faut reconnaître que le piétinement du célèbre leprechaun manquait de classe. On est heureusement encore assez loin de ce que faisait ce bon vieux Bill Laimbeer au plus fort de la rivalité entre les Bad Boys de Detroit et les Boston Celtics de Larry Bird.

"J'étais toujours le premier joueur de l'équipe à sortir du vestiaire. Il y avait toujours ce leprechaun sur le parquet. J'allais directement vers le logo et je crachais droit dessus, puis je m'essuyais le pied dessus et je partais dans l'autre sens mettre un gros dunk. C'était parti !", racontait Bill Laimbeer dans le documentaire 30 for 30 d'ESPN sur les Bad Boys.

Entre les Celtics et les Pistons, c'était bien plus qu'une simple détestation pour un joueur passé dans le camp d'en face. Les joueurs des deux équipes se haïssaient et le public du TD Garden savaient qu'à la moindre occasion, les deux groupes se mettraient sur la tronche. Le comportement de Laimbeer, aujourd'hui coach des Las Vegas Aces en WNBA, n'est toutefois pas toujours resté impuni. On se souvient de ces patates envoyées par Robert Parish après un rebond, comme pour lui signifier qu'il devait arrêter d'être un con arrogant.

Si le retour de Kyrie Irving à Boston a été houleux - un spectateur a été banni à vie pour avoir jeté une bouteille d'eau dans sa direction - il n'y a eu aucun problème de bagarre avec un membre de l'équipe adverse. On est loin des mandales entre Laimbeer et la moitié de l'équipe de Boston comme au "bon vieux temps".

If you don’t like Bill Laimbeer, you are really going to enjoy watching Robert Parish knock him the fuck out. I’m giving Chief 5 out of 5 stars for this one. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/XfOnjJ18Ag — Super 70s Sports (@Super70sSports) May 28, 2020

