Kyrie Irving ciblé par un jet de bouteille, un fan des Celtics arrêté

Kyrie Irving craignait une réaction raciste de la part du public de Boston pour son retour au TD Garden sous la tunique des Brooklyn Nets. Si le premier match s’était déroulé sans accroc, le second a été le théâtre d’un nouvel incident entre un joueur et un spectateur. En effet, parmi les 17 000 personnes présentes dans la salle des Celtics, l’une d’entre elles a eu l’idée de bazarder sa bouteille d’eau en direction du meneur All-Star alors qu’il rejoignait le vestiaire.

Water bottle nearly hits Kyrie Irving as he walks to the locker room following Game 4 in Boston. pic.twitter.com/RrtZth3cqt — YES Network (@YESNetwork) May 31, 2021

Quelques instants auparavant, Irving avait fait mine de s'essuyer les pieds sur le logo des Celtics au centre du TD Garden.

La bouteille n’a pas touché le basketteur, même si elle n’est pas passée loin. Au-delà de ça, le geste en lui-même représente un nouveau débordement après une semaine délicate au cours de laquelle Russell Westbrook a reçu du popcorn sur la tête et Trae Young s’est fait cracher dessus. Les deux différents auteurs ont été bannis à vie par les franchises de Philadelphia et New York.

« Les gens pensent vraiment qu’ils ont tous les droits », signale Kyrie Irving. « Ils ont payé pour leur billet, super. Je suis content qu’ils viennent assister à une grande performance. Mais on n’est pas au cinéma. On ne balance pas des tomates et d’autres trucs sur les acteurs. Il y a des comportements d’anciens temps qui refont surface. Un racisme sous-jacent en traitant les êtres humains comme s’ils étaient au zoo. »

L’individu en question a été arrêté par la police de Boston et le voilà déjà lui aussi expulsé à vie du TD Garden. Mais même les sanctions lourdes ne semblent pas arrêter les fans les plus… Bêtes.

« Les supporters devraient grandir à un moment. Je sais que la pandémie a mis beaucoup de monde sur les nerfs. Mais les gens doivent réaliser qu’ils ont affaire à des humains. On n’est pas des animaux. On n’est pas au zoo. Et venir au match, ce n’est pas que pour vous. Alors respectez le jeu. Respectez les autres. Et respectez-vous. Votre mère ne serait pas fière de vous si elle vous voyait balancer une bouteille ou du popcorn sur les joueurs », remarquait Kevin Durant.

La NBA a attendu plus d’un an avant de rejouer devant des salles au complet et elle se serait bien passée de cette série d’événements débiles et bien tristes.

