Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hawks : 96-113

Suns @ Lakers : 100-92

Nets @ Celtics : 141-126

Clippers @ Mavs : 106-81

New York 1-3 Atlanta

- Les Knicks sont dans une impasse dans cette série contre Atlanta et Tom Thibodeau va devoir faire des miracles. Les Hawks mènent 3-1 après leur victoire à domicile dans le game 4. Nate McMillan a encore réussi à frustrer Julius Randle (7/19), même si la star de NYC a été un peu plus productive que lors de ses dernières sorties (23 pts, 10 rbds et 7 pds).

Atlanta a prouvé que si Trae Young (27 pts) était son fer de lance, tout le monde était capable de contribuer, John Collins (22 pts) et Danilo Gallinari (21 pts) en particulier. Young reste quand même le pourvoyeur principal de frissons de ce groupe et il a tenu sa promesse faite aux Knicks lors des matches au Madison Square Garden.

Trae Young making it look too easy. pic.twitter.com/UaMjgQ8YT2 — NBA TV (@NBATV) May 30, 2021

Phoenix 2-2 Los Angeles

- On pensait les Suns sur le point de lâcher prise, notamment à cause de la blessure de Chris Paul. C'était un peu insultant pour cette équipe et peut-être un peu optimiste pour ces Lakers. Non seulement CP3 a joué (18 points, 9 passes), mais Phoenix l'a emporté en profitant notamment de la blessure d'Anthony Davis, pas revenu sur le terrain après la mi-temps.

"AD" s'est apparemment fait mal aux adducteurs et le cauchemar risque de reprendre pour des Lakers qui commençaient seulement à avoir l'air bien physiquement.

Grâce à un joli partage du ballon - 6 joueurs entre 11 et 18 points, personne au-dessus - et à une bonne défense (personne au-dessus des 12 points à part LeBron James) les hommes de Monty Williams ont égalisé et récupéré l'avantage du terrain perdu dans le game 2. On ne sait pas combine de temps tiendra Chris Paul, mais le patron du syndicat n'entend pas renoncer.

- Il y a eu LeBron James et Dwyane Wade. Il y a désormais LeBron James et Alex Caruso. Par contre pour être digne de la legacy, il faudra éviter de perdre au 1er tour des playoffs hein ?

CARUSO OFF THE BACKBOARD TO BRON 😱 pic.twitter.com/PvmHP4aYwZ — NBA TV (@NBATV) May 30, 2021

LA Clippers 2-2 Dallas

- La dynamique a bel et bien changé dans la série entre les Clippers et les Mavs. Que ce soit principalement dû à l'état physique de Luka Doncic, clairement diminué dans le game 4 (19 pts à 9/24 après avoir tourné à 38 pts de moyenne sur les trois premiers matches), Los Angeles a repris le contrôle des opérations.

Avec les efforts conjugués de Kawhi Leonard (29 pts, 10 rbds à 11/15) et Paul George (20 pts), les Clippers ont complètement éteint le public de Dallas en même temps que l'équipe hôte.

Kawhi's efficient double-double leads the @LAClippers to their 2nd straight win in Dallas, tying the series at 2-2. Game 5 is Wed. at 10pm/et on TNT. 29p | 10r | 2s | 2b | 11-15 shooting pic.twitter.com/yFOtnlEAIo — NBA (@NBA) May 31, 2021

- Tyronn Lue a redistribué les cartes dans sa rotation et ça a payé. Ivica Zubac est sorti du cinq, Nicolas Batum (10 pts, 5 rbds, 4 stls et 2 ctres) y est entré, Rajon Rondo a beaucoup plus joué que Patrick Beverley (20 minutes contre 5) et les Clippers ont de nouveau ressemblé aux Clippers.

4 ajustements majeurs que doivent faire les Clippers pour survivre à Doncic

Brooklyn 3-1 Boston

- Un peu piqués par leur craquage du game 3 et par les exploits de Jayson Tatum, les Nets ont fait en sorte que le scénario se reproduise pas. Ce qui s'est reproduit, en revanche, c'est la capacité du trio de Brooklyn à envoyer du lourd statistiquement.

Kevin Durant (42 points) et Kyrie Irving (39 pts) ont sorti le lance-flammes, pendant que James Harden délivrait 18 passes, son record personnel en playoffs NBA.

- Tatum a tout de même fini avec 40 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 contres au compteur, mais le miracle n'a pas pu se reproduire au-delà du 1er quart-temps, remporté par Boston d'un petit point. Derrière, ça a été l'escalade de la violence. Evan Fournier a contribué avec 16 points, mais à 5/15.

Les Nets vont vraisemblablement plier l'affaire à domicile dans le game 5.

- Ah, oui, au fait, un fan des Celtics idiot a voulu jeter une bouteille d'eau en direction de Kyrie Irving à la fin du match. Le gars n'a pas perdu sa soirée puisqu'il a été menotté et escorté hors de la salle, avant une probable suspension.