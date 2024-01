Dejounte Murray vers un retour à la maison ?

Entre Dejounte Murray et les Atlanta Hawks, l'histoire va-t-elle se terminer ? On le sait, l'arrière de 27 ans se retrouve au cœur de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Annoncé potentiellement disponible, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a été mentionné aux New York Knicks et aux Los Angeles Lakers.

Depuis hier, il est en tout cas officiellement éligible à un trade. Et il se dit que les Hawks ont vraiment l'envie de mettre un terme à son duo avec Trae Young. Avec son contrat à 114 millions de dollars sur les 4 années à venir, il représente un sacré investissement.

Pourtant, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Spurs envisagent de le récupérer ! Pour rappel, en juin 2022, San Antonio a envoyé Murray aux Hawks contre trois choix au premier tour de la Draft, un swap et Danilo Gallinari.

Actuellement, le prix à payer risque d'être moins important. Mais est-ce que les Texans veulent réellement l'intégrer, avec son gros salaire, au projet autour de Victor Wembanyama ? Ses qualités sont-elles nécessaires au développement de cette équipe ? Des questions peuvent se poser.

En tout cas, sur le papier, les Spurs ont certainement les atouts pour rapatrier Dejounte Murray.

Dejounte Murray, les Hawks lui cherchent une porte de sortie