Dejounte Murray se verrait bien revenir aux Spurs

La venue de Dejounte Murray n’a pas forcément eu les effets escomptés pour les Atlanta Hawks. Les dirigeants ont sacrifié trois premiers tours de draft pour faire venir le meneur en provenance des San Antonio Spurs lors de l’été 2022. La franchise a joué les playoffs l’an passé mais en passant par le play-in et elle est sortie dès le premier tour. Elle peine pour l’instant à se hisser dans le top-10 de la Conférence Est après avoir changé de coach – Quin Snyder a débarqué sur le banc – en cours de saison dernière.

Il pourrait y avoir du changement à Atlanta et le nom de Murray circule avec insistance dans les rumeurs. Il se murmure même qu’un retour à San Antonio ne serait pas à exclure. Questionné sur le sujet, il a été cash :

« Pop [Gregg Popovich] est comme un père pour moi. Je serai heureux de rejouer aux Spurs. Mais pour l’instant, je suis aux Hawks. Je vais rester professionnel et jouer de la bonne manière. »

La déclaration est très courte et très simple mais elle, d’un certain point, assez brutalement honnête. Les joueurs ont tendance à botter complètement en touche sur ce genre de sujets. Le fait qu’il admette ouvertement qu’il serait prêt à revenir aux Spurs tend à montrer qu’il est déterminé à quitter les Hawks.

Il faut dire qu’il a perdu en partie son statut en rejoignant Trae Young. Dejounte Murray est plus que correct dans son rôle (encore presque 21 points, 5 rebonds et 5 passes) mais il n’est plus considéré comme un All-Star en puissance et leur duo n’a pas fait passer un cap à l’équipe des Hawks. Du coup, c’est moins valorisant de se sacrifier quand c’est pour rester au milieu du tableau.

Le joueur de 27 ans aurait sans doute carte blanche à San Antonio. La formation texane se cherche un meneur pour combiner avec Victor Wembanyama. Il retrouverait énormément de responsabilités avec un taux d’usage lui permettant d’aligner des statistiques plus élevées. Puis ça ne pourrait que faire progresser les Spurs, qui n’ont gagné que 7 matches cette saison.

Dejounte Murray vers un retour à la maison ?