DeMar DeRozan : la blessure au moment fatidique

Les Chicago Bulls auraient difficilement pu imaginer pire scénario pour leur saison. 11e de l’Est avec un bilan négatif de 26 victoires pour 31 défaites, les hommes de Billy Donovan auront du mal à accrocher une place en playoffs. La blessure de DeMar DeRozan, dans ce contexte délicat, pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Touché à la cuisse, l’ailier serait déjà gêné depuis "un mois et demi", d’après K.C. Johnson de NBC Sports. Ce problème se ressent dans ses performances, à l’image de son 8-20 au tir dans une défaite contre le Magic, la quatrième consécutive pour son équipe. DeRozan n’a plus dépassé la barre des 20 points depuis le 7 février, alors qu’il en marque 25 par match en moyenne cette saison.

Le natif de Compton n’a manqué que quatre rencontres cette année, trois ayant abouti à une défaite. Annoncé absent face aux Pacers, ce mercredi, il en ajoutera bientôt un cinquième sur sa liste, sans la moindre certitude que celui-ci sera le dernier. Une nouvelle qui tombe au pire moment : les Bulls entament le sprint final qui déterminera l’issue de leur saison. Billy Donovan, le coach, essaie pour sa part de rester plus optimiste.

"Je ne pense pas que ce soit significatif. Mais nous verrons comment il progresse et comment il se sent. Il connaît bien son corps. Il est toujours très consciencieux pour en prendre soin. Nous espérons qu’avec le traitement et la précaution dont il fait preuve, il progressera", tempère le technicien.