DeMar DeRozan, une série dingue à la Michael Jordan

DeMar DeRozan est machine-esque en ce moment. Il domine les défenses les unes après les autres en enchaînant les cartons. Nouvelle illustration samedi soir avec ses 38 points passés contre Oklahoma City. Son cinquième match consécutif avec au moins 35 pions au compteur. Seul Michael Jordan avait déjà réussi un pareil accomplissement sous la tunique des Chicago Bulls.

« C’est juste un honneur de partager un record avec l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Encore plus en jouant pour cette organisation. Pour l’instant, je ne m’en rends pas trop compte. J’essaye juste d’être moi-même », confie l’intéressé.

DeMar DeRozan est la meilleure version de lui-même depuis son arrivée dans l’Illinois. Tranchant et efficace, il réalise la plus belle saison de sa carrière à 32 ans. Et ses 27,7 points à 51% aux tirs, avec 5,2 rebonds et 5,1 passes, en font un sérieux candidat au MVP puisqu’il mène aussi les Bulls à la deuxième place de la Conférence Est.

