Les Chicago Bulls vont-ils imploser ? Avec les résultats décevants de l'équipe cette saison, les rumeurs se multiplient autour de la franchise de l'Illinois. Encore jeudi, il se disait que DeMar DeRozan allait potentiellement demander son départ.

Il faut dire que l'arrière a retrouvé une belle cote de popularité à Chicago. Et avec son image redorée, l'ex-joueur des San Antonio Spurs pourrait avoir l'envie d'en profiter pour rejoindre un prétendant au titre NBA.

Mais de son côté, DeRozan n'a clairement pas apprécié ce bruit de couloir. Dans une story sur Instagram, il a utilisé une scène mythique du film Training Day pour dénoncer les conneries dans les médias. Une référence claire à cette récente rumeur.

Si un trade du natif de Compton reste envisageable si la situation perdure à Chicago, il ne sera donc probablement pas à l'origine de ce mouvement. Sous contrat jusqu'en 2024, DeMar DeRozan a toujours eu un comportement irréprochable en NBA.

Même dans des San Antonio Spurs en reconstruction, il n'a jamais réclamé son départ. Et à 33 ans, il n'a visiblement pas l'intention de changer. Reste par contre à connaître les plans des Bulls avec lui.

This is what DeMar DeRozan just posted on his Instagram regarding the rumours of him potentially requesting a trade after this season pic.twitter.com/HF7fb2F3gp

— Josh (@JoshJBullsHoops) December 23, 2022