DeMar DeRozan prêt à demander un trade ?

Trae Young n’est pas la seule star que les GMs verraient bien demander un trade l’été prochain. Selon des sources de Bleacher Report, des dirigeants rivaux pensent que la situation aux Chicago Bulls pourrait pousser DeMar DeRozan à demander à être échangé lors de l’intersaison.

Il faut dire que l’équipe des Bulls paraît plus que dans le dur ces derniers temps. Pas d’alchimie collective, problèmes de cohésion et de leadership, des défaites - parfois très sales - qui s’accumulent… C’est la crise à Windy City. Résultat, avec 13 victoires et 18 défaites, la franchise est 11ème à l’Est. Surtout elle est au bord de l’implosion. On a notamment appris hier que Zach LaVine était au coeur des tensions lors de la lourde défaite face aux Minnesota Timberwolves.

C’est dans ce contexte que beaucoup voient donc DeMar DeRozan demander à partir l’été prochain. S’il n’est pas échangé plus tôt…

On sait que plusieurs équipes suivent déjà de près la situation des Chicago Bulls et rêvent secrètement d’une implosion. Parmi elles, les New York Knicks et les Los Angeles Lakers qui s’intéressent à des joueurs comme DeRozan, Nikola Vucevic, ou encore Zach LaVine.

De leur côté, les Bulls auraient tout intérêt à se débarrasser de ses meilleurs joueurs en cours de saison. Tanker et s’assurer d’avoir un très haut choix, voire même de récupérer un Victor Wembanyama, serait probablement un meilleur choix que de continuer à se battre pour le play-in et d’être une équipe de ventre mou pendant plusieurs années…

Pourquoi les Chicago Bulls feraient mieux de tout casser