Trae Young, la prochaine star à demander un trade ?

Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs émanant d'un "GM rival", mais avec les changements opérés à Atlanta ces derniers jours, il faut y prêter attention. D'après Bleacher Report, Trae Young pourrait demander un trade lors de la prochaine intersaison si les Hawks ne réalisent pas un bon parcours. Forcément, avec la récente promotion de Landry Fields à la tête des opérations en remplacement de Travis Schlenk, et la prise de bec entre Young (suspendu) et Nate McMillan il y a peu, tout ça ne sort pas de nulle part.

Il faut quand même rappeler que Trae Young et sous contrat jusqu'en 2026, avec une option pour partir en 2025. Les Hawks auront un peu de temps pour juger de la pertinence ou non d'accéder à l'éventuelle requête de leur All-Star si celle-ci se présente bien cet été. On peut imaginer qu'en cas de playoffs décevants, Nate McMillan ne sera plus le head coach de l'équipe et, en tant que franchise player, Young aura son mot à dire sur son remplaçant.

Attention tout de même, puisqu'il se dit que des membres du front office des Hawks n'apprécient que moyennement ce qu'ils perçoivent comme de l'individualisme un peu trop exacerbé au quotidien chez Trae Young. Par ailleurs, ce dernier est désormais représenté par Klutch Sport, où Rich Paul a déjà prouvé par le passé qu'il était capable de remuer ciel et terre pour faire partir ses joueurs en quête d'un nouvel horizon.

A l'heure qu'il est, Atlanta est 9e à l'Est, à deux places du top 6 et donc d'une qualification direct au 1er tour des playoffs. La situation n'est pas désespérée, mais en dépit de l'arrivée satisfaisante de Dejounte Murray, les Hawks ne sont pas là où on les attendait. On va suivre avec attention ce qui se passera dans les prochaines semaines et les prochains mois du côté de A-Town.

