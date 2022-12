A l’affût sur le marché, les Los Angeles Lakers espèrent une reconstruction aux Chicago Bulls pour récupérer DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

A partir du 15 décembre, les joueurs signés l’été dernier seront officiellement échangeables. Et il faudra surveiller, avec une grande attention, les mouvements des Los Angeles Lakers. On le sait, les Angelenos veulent se renforcer et se trouvent à l’affût d’une grosse opportunité.

Pour nourrir des ambitions cette saison, les Californiens ont l’espoir de récupérer un All-Star. Mais pourquoi pas en obtenir deux en un seul trade ? Depuis plusieurs semaines, deux noms reviennent avec insistance dans les rumeurs : DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

D’après les informations du journaliste du Bleacher Report Eric Pincus, les Lakers ont un intérêt sérieux pour les deux joueurs des Chicago Bulls. Dans les faits, Los Angeles serait même prêt à sacrifier les deux picks (2027 et 2029) et Russell Westbrook pour monter ce trade.

Mais pour envisager un tel mouvement, il faut une implosion chez les Bulls. Est-ce vraiment la tendance ? Pour le moment, cette équipe déçoit (11 victoires - 15 défaites), mais peut encore remonter en débutant une série positive.

En tout cas, pour éventuellement lancer une reconstruction, Chicago a de sérieux atouts. DeRozan et Vucevic peuvent rapporter gros. Tout comme Zach LaVine, suivi par les New York Knicks, ou encore le précieux Alex Caruso. Une situation surveillée par toute la Ligue, dont les Lakers…

Pourquoi les Chicago Bulls feraient mieux de tout casser