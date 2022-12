DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, les Lakers sur le coup ?

A l'affût sur le marché, les Los Angeles Lakers ont des discussions sur deux joueurs des Chicago Bulls : DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

Depuis le début de la saison, les Chicago Bulls incarnent une déception. Trop irrégulière, cette franchise enregistre ainsi des résultats mitigés : 9 victoires pour 13 défaites. Et au sein de la NBA, il y a des doutes sur les intentions des dirigeants avec DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

Les deux hommes ont une belle valeur sur le marché. Et la franchise de l'Illinois pourrait donc faire exploser l'effectif actuel pour débuter une reconstruction. Forcément, cette situation suscite des intérêts chez les autres formations de la Ligue.

Ainsi, d'après les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, les Los Angeles Lakers réfléchissent sérieusement à cette possibilité ! Le possible échange ? DeRozan et Vucevic contre Russell Westbrook, avec les deux choix au premier tour des Lakers (2027 et 2029) avec une petite protection sur l'un des deux.

Une opportunité qui peut probablement séduire les Angelenos. Surtout que dans le même temps, ils conserveraient la possibilité de monter un autre trade avec le package Patrick Beverley et Kendrick Nunn. Cependant, pour le moment, il s'agit seulement de discussions internes.

Et il existe une question : les Lakers accepteront-ils de sacrifier les deux picks pour DeMar DeRozan et Nikola Vucevic ? Un dossier à suivre.

