DeMar DeRozan, un discours clair sur son avenir

A 34 ans, DeMar DeRozan continue de se montrer performant sous les couleurs des Chicago Bulls. Lors de la prochaine intersaison, l'arrière va se retrouver sur le marché en tant qu'agent libre. Et avec son profil, l'ancien joueur des Toronto Raptors incarnerait un renfort précieux pour des candidats au titre NBA.

Mais grâce à ses performances, le natif de Compton vise encore un joli contrat. Et les Bulls peuvent lui donner. Ainsi, malgré un projet sportif qui a stagné ces dernières années, Chicago reste le choix numéro 1 de DeRozan.

"C'est là que je veux être. J'aime les propriétaires. J'aime tout ce qui concerne la ville et la franchise, tout de A à Z - le front office et aussi le staff. Cet endroit me motive, j'ai envie de voir tout le monde obtenir ce qu'il mérite, et sentir à nouveau la sensation de la victoire.

Ils le savent (qu'il veut revenir, ndlr). Tout le monde connaît ma position. Je suis clair : je veux revenir. Que les autres fassent ce qu'ils ont à faire. C'est comme ça que je vois les choses, je ne stresse pas et je ne me préoccupe pas de ce qui se passe.

J'ai dit clairement que c'est là que je veux être. Les décideurs n'ont plus qu'à trouver ce qu'il faut faire. Tout le monde connaît mon état d'esprit", a ainsi répété DeMar DeRozan pour NBC Sports.

Chez les Bulls, DeMar DeRozan reste le meilleur joueur. Et même dans l'optique d'une reconstruction sans Nikola Vucevic et Zach LaVine, il reste un vétéran capable d'encadrer un jeune groupe. Les dirigeants de Chicago risquent donc de sortir le chéquier pour le contenter.

La grande force de DeMar DeRozan ? Il n’a pas peur de l’échec