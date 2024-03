Quelle superbe performance pour DeMar DeRozan ! Auteur de 46 points, l'arrière des Chicago Bulls a surtout porté son équipe dans les moments chauds contre les Indiana Pacers (132-129 a.p.) cette nuit.

Dans le 4ème quart-temps, l'ancien joueur des Toronto Raptors a ainsi inscrit 9 points. Surtout, il a donc marqué le panier déterminant, à 0,3 seconde du buzzer, pour arracher la prolongation. Sur cette période supplémentaire, le vétéran de 34 ans a encore planté 9 points.

Avec un panier primé déterminant pour sceller la victoire des siens. Comme souvent, DeRozan n'a pas tremblé. Et il a même expliqué cette mentalité.

"C'est comme un mode de survie qui se déclenche de manière amusante. Je n'ai pas peur d'échouer. Je n'ai pas peur d'essayer de faire bouger les choses. En réalité, je veux ces moments plus que tout. Je me souviens toujours de mon enfance : petite feinte, saut sur le lit et prendre un faux-tir pour la gagner. En tant que compétiteur, je savoure ces moments.

En tant qu'étudiant de ce jeu, j'ai vu les résultats les plus fous. Je garde toujours cela à l'esprit. Tout est possible. Ce n'est pas fini tant que le temps n'est pas écoulé. Chaque fois que nous nous trouvons dans une telle situation, je me dis que cela pourrait être une autre situation où quelque chose d'extraordinaire pourrait se produire en notre faveur et je m'y tiens", a ainsi commenté DeMar DeRozan pour NBC Sports.

Sur cette saison, DeMar DeRozan est le joueur qui a marqué le plus de points en prolongation. Et aussi le 3ème le plus prolifique dans le 4ème quart-temps. Des chiffres qui confirment son envie de prendre ses responsabilités.

DeMar DeRozan, une prolongation pour justifier le choix des Bulls ?