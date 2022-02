DeMar DeRozan fait encore plus fort que Wilt Chamberlain, c’est dire

DeMar DeRozan s’est offert un record en enchaînant un septième match de suite avec 35 points ou plus et au moins 50% de réussite.

Il n’y a que le break du All-Star Weekend pour calmer, au moins temporairement, DeMar DeRozan. Et encore, il sera titulaire dimanche, avec la possibilité d’aller chercher un premier trophée de MVP. En attendant éventuellement un deuxième en fin de saison. Parce qu’avec la série que sort l’arrière des Chicago Bulls en ce moment, il paraît impossible de ne pas le considérer parmi les vrais prétendants au trophée le plus prisé de la ligue (après une bague de champion évidemment).

En claquant 38 points à 16 sur 27 aux tirs lors de la victoire contre les Sacramento Kings (125-118), il a enchaîné un septième match consécutif avec au moins 35 points au compteur. Mais le plus fort, c’est qu’il s’agit aussi d’un septième match de suite avec au moins 50% de réussite aux tirs. Prolifique et efficace. Comme personne en NBA. Du moins pas sur autant de rencontres d’affilée.

En effet, DeMar DeRozan vient tout simplement de battre un record de Wilt Chamberlain – généralement le signe d’un accomplissement exceptionnel. L’intérieur Hall Of Famer s’était arrêté à 6 sorties de la sorte, par deux fois. La dernière remontant à 1963. Ce n’est donc absolument pas anodin.

« Le fait d’être dans le livre des records avec des monuments comme ça me laisse sans voix », admet l’intéressé.

Ça se voit qu’il est touché mais ça se sent aussi qu’il reste concentré sur sa tâche, à savoir faire gagner les Bulls. Chicago reste d’ailleurs sur cinq victoires de suite malgré les absences de Zach LaVine, Lonzo Ball et Alex Caruso. Avec un DeRozan à 38,6 points, 5,7 rebonds, 5,6 passes et 60% aux tirs sur les sept derniers matches. Yep, pas de doute, il est clairement dans la short list pour le MVP pour l’instant.

