DeMar DeRozan a recalé Draymond Green et les Warriors l’an dernier

DeMar DeRozan a connu une superbe saison sous les couleurs des Chicago Bulls. De belles performances qui ont validé son choix de rejoindre la franchise de l'Illinois l'été dernier. Pourtant, lors de sa Free Agency, l'arrière disposait d'un avenir incertain.

Un temps proche de s'engager avec les Los Angeles Lakers, l'ex-joueur des Toronto Raptors se retrouvait ciblé par plusieurs prétendants au titre. En effet, il se disait que le natif de Compton pouvait éventuellement consentir à un énorme effort financier pour signer avec une grosse écurie.

Et justement, l'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green a tenté sa chance.

"Comment la conversation s'est déroulée ? 'Viens chez les Warriors', et tu répondu 'oh que non, je ne viens pas là-bas. Je ne viens pas jouer avec vous tous'. Pourtant, je t'avais dit : 'si tu viens aux Warriors, nous pouvons gagner un titre'.

Bon, tu n'es pas venu et nous avons quand même gagner le titre. Je me devais de le balancer", a lâché Green lors de son podcast avec DeRozan.