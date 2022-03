DeMar DeRozan a aussi été proche de rejoindre les Clippers !

Il ne s'agit absolument pas d'un secret, les Los Angeles Lakers ont eu la possibilité de recruter DeMar DeRozan l'été dernier. Mais les Angelenos ont finalement préféré miser sur le meneur Russell Westbrook. Et de son côté, l'arrière a pris la direction des Chicago Bulls. Avec à la clé un contrat XXL de 82 millions de dollars sur 3 ans.

Mais avant d'officiellement signer ce deal avec la franchise de l'Illinois, l'ancien des San Antonio Spurs a discuté avec les Clippers ! Et le natif de Los Angeles a sérieusement étudié cette possibilité. Mais un accord n'a pas été possible.

"Un jour plus tôt, ça aurait marché. C'était vraiment une possibilité réelle. Nous avons conclu l'accord avec Chicago... J'en ai parlé à PG, on en parlait vraiment, on essayait vraiment de trouver une solution pour que ça arrive.

Ce qui devait être résolu ne l'a pas été. Je suis très sérieux, pas de conneries. Je n'en ai même pas parlé. C'était une vraie opportunité", a ainsi avoué DeMar DeRozan pour l'émission de Serge Ibaka.