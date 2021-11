DeMarcus Cousins débarque chez les champions en titre !

Toujours sans club après un passage chez les Clippers l’an dernier, DeMarcus Cousins vient de signer un contrat non garanti avec les Bucks.

Ce n’est pas complètement mort pour DeMarcus Cousins. Alors que sa carrière a pris un tournant très douloureux après trois blessures sévères coup sur coup – le tendon d’Achille, les quadriceps puis le genou – l’ancien All-Star essaye encore de se faire une place en NBA. Et ce sont maintenant les Milwaukee Bucks qui vont tenter de le relancer. Selon ESPN, les champions en titre lui ont fait signer un contrat non garanti. Ils peuvent le tester jusqu’au 7 janvier avant de décider s’ils veulent le conserver ou non.

Les Bucks avaient besoin d’un renfort dans la peinture suite à la blessure de Brook Lopez. DMC va donc combler le poste vacant en prenant le relais de Bobby Portis et Giannis Antetokounmpo.

« On ne serait pas contre avoir un intérieur de plus », avouait Mike Budenholzer après la victoire de Milwaukee contre Indiana hier soir.

La signature n’est pas encore officielle et les Bucks ne peuvent donc pas s’exprimer publiquement au sujet de l’arrivée imminente de DeMarcus Cousins. Le pivot de 31 ans va pouvoir trouver un environnement stable et un effectif compétitif. Il avait été une bonne addition – autant sur le terrain que dans le vestiaire – aux Los Angeles Clippers l’an dernier. Pour 7,8 points de moyenne sur 13 minutes en 16 matches.

Espérons pour lui qu’il puisse se faire sa place jusqu’à la fin de la saison. Afin de, pourquoi pas, aller décrocher une première bague ou disputer une nouvelle finales NBA en se distinguant pour ensuite parapher un autre contrat dans la foulée.