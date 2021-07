DeMarcus Cousins choqué par l’attitude de Stephen Curry

DeMarcus Cousins a connu plusieurs vestiaires ces dernières années. Après ses blessures, l'intérieur n'est plus une superstar en NBA. Mais il a encore l'opportunité d'en côtoyer. DMC a notamment connu les vestiaires des Golden State Warriors, des Los Angeles Lakers, des Houston Rockets et des Los Angeles Clippers.

Et avec son expérience, le pivot commence à connaître les demandes, parfois très particulières, des stars. Ainsi, lors de son passage chez les Warriors, le joueur de 30 ans a été particulièrement choqué par Stephen Curry.

A cause d'exigences totalement folles de la part du meneur des Dubs ? Pas du tout... Andre Iguodala a ainsi raconté une anecdote entre les deux hommes.

"Je ne connais pas beaucoup de choses qui dérangent Steph. Sur le terrain, il se comporte comme une superstar. Et toutes les superstars ou les talents générationnels ont des manies.

Comme 'j'ai besoin de six Skittles rouges dans mon casier avant chaque match' ou 'j'ai besoin de quatre paires de chaussures devant mon casier, toutes neuves et à moitié lacées'. Vous savez, des petits trucs bizarres.

Quand DeMarcus était avec nous, il a approché Steph : 'est-ce que tu es réel ?'. Et il a répondu : 'mais de quoi tu parles ?'. 'Mec, tu es le meilleur joueur de la Ligue, pourquoi tu ne t'énerves jamais sur rien ? Pourquoi tu ne demandes jamais rien ? Pourquoi tu ne veux pas un traitement spécial ?'.

Il faut l'avouer, Steph ne demande jamais rien de plus que les autres. Et il était : 'Non, je suis l'un d'entre vous'. Et il était vraiment surpris par les questions de DeMarcus. Alors que DMC était genre 'mec, tu es une personne incroyable'", a confié Andre Iguodala pour le podcast de JJ Redick.