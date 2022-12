DeMarcus Cousins se paye Chris Paul : « Pas un meneur top-5 All-Time »

Personne ne semble vouloir (re)donner sa chance à DeMarcus Cousins en NBA. Et c’est bien dommage. L’ancien All-Star, dont la carrière a été déraillée par de sérieuses blessures, assurait en sortie de banc avec les Denver Nuggets la saison dernière, où il compilait 9 points et 5 rebonds par match en seulement 14 minutes. Bien plus mature que lors de ses jeunes années aux Sacramento Kings, c’est même devenu un vétéran intéressant dans un vestiaire.

Malgré ça, aucune équipe ne lui a proposé de contrat. Il se dirige peut-être même déjà vers la retraite, à 32 ans. Mais ça ne l’empêche pas de faire parler de lui. Invité du podcast de la chaîne YouTube Buckets, « DMC » a lancé une pique envers Chris Paul en abordant le sujet des meilleurs meneurs de l’Histoire.

is chris paul a top 5 all-time point guard? according to @boogiecousins, nah. here's why: pic.twitter.com/5ReOv19sda — buckets (@buckets) December 14, 2022

« - Est-ce que l’on peut dresser une liste des 5 meilleurs meneurs de tous les temps ? - Tu as le sentiment que quelqu’un ne devrait pas en faire partie ? - Chris Paul ! A chaque fois que j’entends une liste des 5 meilleurs meneurs de l’Histoire, il y a Chris Paul dedans. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Ce n’est pas une attaque envers CP mais en se concentrant uniquement sur les accomplissements et les performances, je ne pense pas qu’il fasse partie du top-5. »

DeMarcus Cousins cite notamment John Stockton, Steve Nash et même Russell Westbrook qu’il place devant CP3. Ça se discute. Paul n’a jamais gagné de titre, du moins jusqu’à présent, et ça laissera une tâche sur son héritage en NBA mais… les trois joueurs nommés ci-dessus n’ont jamais été au bout non plus. Paul a tout de même eu un énorme impact sur toutes les équipes qu’il a drivées. Il a été la référence sur sa position pendant plus de dix ans.

Le plus drôle reste tout de même le moment où Cousins dit que ce n’est pas une pique alors qu’il déteste Chris Paul – et il n’est pas le seul en NBA – suite à leurs nombreuses petites brouilles tout au long de sa carrière dans la ligue. En tout cas, en voilà un qui est prêt à devenir consultant.

