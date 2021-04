Chris Paul dépasse Magic, combien de meneurs plus forts que lui dans l’Histoire ?

22 points, 7 rebonds et 13 passes de Chris Paul pour une nouvelle victoire convaincante des Phoenix Suns, venu à bout des Milwaukee Bucks après prolongation hier soir (128-127). Le vétéran a fait de la franchise de l’Arizona, absente des playoffs depuis 2010, un candidat sérieux à l’Ouest. Le redressement de l’équipe en dit long sur son impact partout où il passe, même s’il n’est évidemment pas le seul facteur du succès des siens.

Chris Paul est devenu cette nuit le 5e meilleur passeur All-Time ! 🔥🔥#PointGod pic.twitter.com/2M9Lk5XH5E — First Team (@FirstTeam101) April 20, 2021

En tout cas, ce succès aura un goût spécial pour CP3. Parce qu’il a dépassé Magic Johnson au classement des meilleurs passeurs de l’Histoire hier soir. Le voilà 10 145, soit 4 de plus que la légende des Los Angeles Lakers. Il est désormais cinquième au classement.

« Il n’y aura jamais un autre Magic », rétorquait Chris Paul avec humilité. « C’est surréel pour moi. Je vais lui envoyer la balle du match pour qu’il la dédicace. »

Il est encore devancé par Mark Jackson (4), Steve Nash (3), Jason Kidd (2) et l’intouchable John Stockton. Paul devrait cependant grimper sur le podium au cours de la saison prochaine. Sa place au classement témoigne de son immense carrière et de sa longévité au plus haut niveau.

D’ailleurs, il n’y a pas beaucoup de joueurs plus forts que lui à son poste. Même toutes époques confondues. Certes, il n’a jamais gagné de titre ni disputé de finales. Mais il a toujours rendu ses équipes meilleures et c’est exactement ce qui est demandé à un général des parquets. On peut évidemment penser que Magic Johnson, Isiah Thomas et d’autres icônes de son sport sont au-dessus. Peut-être même déjà Stephen Curry. Mais Chris Paul est très certainement un grand monsieur de la balle orange.

