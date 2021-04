Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pistons : 105-109

Bulls @ Celtics : 102-96

Warriors @ Sixers : 107-96

Spurs @ Pacers : 109-94

Rockets @ Heat : 91-113

Thunder @ Wizards : 107-119

Suns @ Bucks : 128-127, après prolongation

Grizzlies @ Nuggets : 137-139, après deux prolongations

Jazz @ Lakers : 111-97

Curry dans une autre galaxie

- Stephen Curry n'a absolument aucune intention d'arrêter d'être monstrueux. Le déplacement des Warriors à Philadelphie, l'équipe où son frère Seth est titulaire, a été le théâtre d'un nouveau récital complètement effarant du meneur de Golden State : 49 points à 14/28, avec 10 paniers à 3 points, dont plusieurs dans le 4e quart-temps pour égaliser puis faire virer son équipe en tête.

Il s'agit de son 11e match à 30 points ou plus, soit un de plus que Kobe Bryant dans la catégorie des joueurs d'au moins 33 ans capables d'une telle série. Il s'agit aussi de son 5e match à au moins 40 points sur le seul mois d'avril, un de plus que Kobe et Michael Jordan dans cette même catégorie d'âge.

🔥 49 POINTS, 10 THREES for Curry 🔥 ▪️ Most 3s in a 10-game span (72)

▪️ 11th straight 30+ point game

▪️ 10+ threes in 4 out of last 5 games@StephenCurry30 gonna Steph. pic.twitter.com/OBuwpGf8Ie — NBA (@NBA) April 20, 2021

Les Sixers, même avec leurs trois défenseurs d'élite, n'ont pas pu stopper Stephen Curry. Joel Embiid, de l'autre côté, n'a pas fait pencher la balance et a même perdu un ballon important en fin de match qui a permis à Andrew Wiggins de donner un avantage définitif aux Californiens.

- Certains des paniers de Curry sont du domaine de l'irréel tant il défie la logique en termes de distance.

Jokic phénoménal... et clutch

- Si Stephen Curry a quelques partisans pour le titre de MVP malgré le classement des Warriors, Nikola Jokic a toute une armée acquise à sa cause. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement quand on voit le Serbe sortir des matches comme celui de cette nuit face à Memphis ?

- Les Nuggets ont dû passer par deux prolongations pour venir à bout des Grizzlies. En plus d'une performance titanesque (47 points, 15 rebonds et 8 passes) réalisée sans son camarade Jamal Murray, tombé au combat, Jokic a inscrit le panier de la gagne lors de la deuxième prolongation.

Jokic (47 PTS, 15 REB, 8 AST) had himself a night ♨️ pic.twitter.com/SB9jdeojFN — NBA TV (@NBATV) April 20, 2021

Phoenix tape Milwaukee, CP3 dépasse Magic

- Les Suns ont encore une fois montré ce qu'ils avaient dans le ventre cette nuit. Phoenix est allé s'imposer à Milwaukee après prolongation, dans un match ultra serré (24 changements de leader au tableau d'affichage, 16 égalités), avec Devin Booker contraint de jouer les juges de paix sur la ligne des lancers.

- Les arbitres ont sanctionné PJ Tucker d'une faute à 0.3 seconde du buzzer de l'overtime alors que les deux équipes étaient ex-aequo. En marquant simplement le premier, Booker a plié la rencontre. Juste avant, Khris Middleton avait égalisé à 3 points et on se pensait repartis pour un prolongation.

- Chris Paul, auteur de 22 points, 13 passes et 7 rebonds, a profité de l'occasion pour dépasser Magic Johnson au 5e rang du classement des passeurs dans l'histoire de la NBA. CP3 intègre ce top 5 avec 10 145 assists et il en a encore sous le coude !

Killian Hayes en jambes

- Killian Hayes était titulaire et a été bon (12 points, 9 passes - son record en NBA - , 3 rebonds, 1 interception à 5/8) lors de la victoire des Pistons face aux Cavs. Le rookie français a été à l'origine de beaucoup de mouvements spectaculaires et a montré du sang froid dans le dernier quart-temps. On en redemande !

- Cette passe ! oO

RIDICULOUS pass from Darius Garland. 😳 3Q on NBA LP pic.twitter.com/ml8PAmzPRj — NBA (@NBA) April 20, 2021

Les Bulls stoppent Boston, Tatum se troue... en TD

- Les Bulls ont mis fin à la série de 6 victoires consécutives des C's, malgré l'absence de Zach LaVine, toujours en protocole Covid. Chicago peut remercier Nikola Vucevic (29 pts) et... Jayson Tatum, passé à côté de son match (3/17) en termes d'adresse, mais qui est quand même parvenu à enregistrer le premier triple-double de sa carrière (14 pts, 13 rbds, 10 pds).

- Enfin, à côté, au scoring car pour le reste, il a noircit la feuille et enregistrer le premier triple double de sa carrière : 14 pts, 13 rbds, 10 pds. Mais on imagine qu'il aurait évidemment réussi ça lors d'une victoire.

Indy poursuit sa chute

- Les Pacers continuent de glisser au classement de la Conférence Est. Avec leur 3e défaite de suite contre San Antonio, la faute à un très bon Derrick White (26 pts) et aux absences de Myles Turner et Domantas Sabonis, les joueurs de Nate Bjorkgren se retrouvent 9e et de plus en plus à portée de tir de leurs poursuivants...

Washington reçu à 5/5, Miami assure

- Parmi ces poursuivant, on retrouve l'équipe en forme du moment, Washington. A nouveau portés par un triple-double de Russell Westbrook (13 pts, 17 pds, 11 rbds) et les 30 points de Bradley Beal, les Wizards ont dominé Oklahoma City.

- Théo Maledon (14 points, 7 rebonds et 5 passes) s'est montré actif à défaut d'être adroit (5/15), alors que Jaylen Hoard (6 pts, 6 rebonds, 1 contre à 2/2) s'est montré à son avantage en sortie de banc.

- Sans Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro, ses trois meilleurs scoreurs, le Miami Heat a réussi à gagner son match à domicile contre Houston. Kendrick Nunn (30 pts) a battu son record de points de la saison pour l'occasion.

Utah prend sa revanche face aux Lakers

- Le Jazz a pris sa revanche, logique, contre les Lakers, 24 heures après une étonnante défaite.

- Sans Donovan Mitchell, les joueurs de Quin Snyder ont réparti le gros du scoring entre Jordan Clarkson (22 pts), Joe Ingles (21 pts), Bojan Bogdanovic (19 pts) et Rudy Gobert (14 pts, 10 rbds).