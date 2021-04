Depuis quelques jours, Joel Embiid et Ben Simmons font campagne séparément pour leur propre candidature pour le titre de meilleur défenseur de l'année en NBA. Le Camerounais et l'Australien ont tous les deux des prétentions très légitimes. Pourtant, si l'on prend en compte un paramètre fréquemment oublié comme le pourcentage d'adresse du joueur adverse, le vrai meilleur défenseur de la ligue ne s'appelle pas Joël, Ben, ou même Rudy.

L'élu a des bouclettes, un prénom de peintre et tenait le meilleur vlog de la ligue dans la bulle de Disneyworld. Matisse Thybulle, le role player des Sixers, est une terreur pour quiconque a la malchance d'être surveillé par ses soins.

Si Thybulle ne joue que 19 minutes par match pour sa troisième saison en NBA, Doc Rivers sait qu'il peut compter sur l'ancien coéquipier de Markelle Fultz à la fac de Washington pour faire dérailler son vis à vis. Les joueurs sur lesquels Matisse Thybulle défend directement cette saison shootent à... 38%. La meilleure marque de toute la NBA parmi les joueurs qui ont dû défendre sur au moins 300 tirs.

Joel Embiid se proclame défenseur de l'année, puis se rappelle que Ben Simmons veut l'être aussi...

Derrière lui, les poursuivants sont loin. Un Ben Simmons autorise un pourcentage de paniers marqués à 41.7% à ses adversaires. Rudy Gobert (42.8%) et Myles Turner (44.1%), eux aussi candidats au titre, se retrouvent plus loin. Ce pourcentage n'est pas l'alpha et l'omega de cette distinction de DPoY, mais il mérite d'être souligné. Matisse Thybulle ne peut pas comptabiliser autant de contres, d'interceptions ou de rebonds défensifs que d'autres. Mettre en lumière son impact de manière différente permet de lui rendre justice. Jugez plutôt.

Matisse Thybulle est :

N°1 en NBA au defensive +/-

N°1 au pourcentage d'interceptions

N°1 au nombre de balles détournées

N°3 au défensive rating

N°9 au nombre total d'interceptions

N°... 186 (!) au nombre de minutes par match

Un vrai monstre défensif un peu éclipsé par les monstres d'un autre genre avec lesquels il partage le terrain.

Lorsqu'il aura un impact un peu plus positif de l'autre côté du terrain, l'arrière des Sixers pourra prétendre à davantage de temps de jeu et aura sans doute ses partisans pour être Defensive Player of the Year. En attendant, il est un membre essentiel de la rotation de Doc Rivers et jouera un rôle très important en playoffs, lorsqu'il faudra verrouiller le meilleur joueur adverse. C'est grâce à des paramètres comme celui-ci que Philadelphie n'a peut-être jamais été en aussi bonne position pour finir sur le trône de l'Est.