Joel Embiid ne veut pas se contenter d'un possible titre de MVP. Pour lui, être défenseur de l'année est important dès cette saison, même si Ben Simmons est dans la course...

Il y a quelques jours, Ben Simmons a fait campagne pour lui-même dans la course au titre de meilleur défenseur de l'année, égratignant au passage Rudy Gobert. Une candidature appuyée par Doc Rivers et dont on pourrait croire qu'elle fait consensus chez les Sixers. C'était sans compter Joel Embiid, qui a livré son sentiment sur ce trophée de fin de saison lors de son passage dans le Lowe Post d'ESPN.

"Je veux être Defensive Player of the Year. Je devrais être le Defensive Player of the Year".

Evidemment, le Camerounais a nuancé ses propos lorsque Zach Lowe lui a rappelé que son camarade Simmons était en campagne.

"Ben est un monstre en défense cette saison. Je pense qu'il devrait le gagner. Il a un impact tous les soirs lorsqu'il défend sur le meilleur joueur de chaque équipe. Je ne vais pas me battre avec lui".

Joel Embiid a précisé ce qu'il voulait dire en premier lieu.

"Être défenseur de l'année un jour dans ma carrière, c'est très important pour moi. Je veux montrer que je suis performant dans le secteur qui est le plus important pour moi sur le terrain".

Embiid n'a pas forcément les faveurs des pronostics, qui voient davantage une lutte jusqu'à la fin de la saison entre Ben Simmons et Rudy Gobert. Le pivot des Sixers pourrait se "consoler" avec un titre de MVP si sa dynamique reste aussi impressionnante et qu'il ne manque plus de matches, l'un de ses désavantages par rapport à Nikola Jokic.

