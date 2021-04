DeMarcus Cousins peut-il donner une autre dimension aux Clippers ?

DeMarcus Cousins est arrivé aux Los Angeles Clippers par la petite porte. Un contrat de dix jours reconductibles avec donc l’obligation de faire ses preuves pour intégrer l’effectif jusqu’à la fin de la saison. Alors l’ancien All-Star, qui court désespérément après son retour en force depuis ses nombreuses blessures, a décidé de marquer les esprits d’entrée. Dès sa première sous la tunique de sa nouvelle franchise. D’ailleurs, il lui a fallu à peine une minute pour marquer des points. Au sens propre comme figuré.

En seulement 7 minutes, DMC s’est illustré en compilant 7 points, 4 rebonds et 2 passes lors d’une large victoire contre les Portland Trail Blazers (133-116). Pas de quoi s’enflammer, bien sûr, mais cette sortie convaincante fera certainement du bien au moral du joueur de 30 ans. Considéré comme l’un des meilleurs pivots de la ligue il y a encore trois ans, il a enchaîné une rupture du tendon d’Achille, une blessure au quadriceps puis une déchirure des ligaments croisés. Cruel. Mais il se sent mieux aujourd’hui.

« J’ai abattu une charge de travail incroyable pour en arriver là. Je me sens dans un excellent état de forme. Je n’ai probablement jamais été autant en forme depuis le début de ma carrière. Donc à ce stade, tout ce qui compte c’est d’aller sur le terrain de tout donner. Je comprends la situation dans laquelle je me trouve et je compte bien tirer pleinement profit de n’importe quelle opportunité qui m’est donnée », assure l’intéressé.

Que ce soit aux Portland Trail Blazers ou aux Los Angeles Lakers, DeMarcus Cousins avait déjà montré qu’il pouvait avoir un état d’esprit irréprochable. Combatif, courageux, important dans le vestiaire. Bien loin de l’image de tête brulée qui lui collait à la peau quand il dominait aux Sacramento Kings. Il revient de l’enfer et il en est conscient alors il ne veut pas gâcher cette occasion de s’illustrer et de se relancer en NBA. Et ça s’est senti sur le terrain hier soir.

« Il était excellent. C’est un All-Star. Il est toujours l’un des intérieurs les plus talentueux de la ligue. Je pense que l’on a vu tout ce qu’il pouvait apporter et il a montré qu’il avait encore beaucoup à donner », confie Paul George.

Non, ce n’est plus un All-Star justement. Il est moins explosif et moins adroit. Ça s’est vu aux Houston Rockets en début de saison. Mais il a effectivement des qualités qui restent indéniables et, une fois en rythme, il peut avoir un impact en sortie de banc sur de courtes séquences.

« Il pose problème aux adversaires. Il peut poster, shooter, passer. Maintenant, il doit s’acclimater à ce que l’on fait en attaque et en défense. Mais on sait que c’est un joueur très talentueux », remarque Tyronn Lue.

Est-ce que DeMarcus Cousins fera réellement la différence pour les Clippers ? Probablement pas sur l’ensemble d’une campagne de playoffs. Mais attention à ne pas sous-estimer son apport potentiel. Il fait partie d’un tout. D’une équipe sans véritable faiblesse – si ce n’est le mental – et dont il sera seulement le troisième pivot. Avec sa hargne, sa détermination et son talent, il peut peser sur des passages de dix minutes. Et en playoffs, chaque possession compte. Cette formation peut vraiment faire des ravages si elle ne perd pas la tête.

