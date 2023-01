DeMarcus Cousins de retour en NBA… et aux Lakers ?

Anthony Davis va bientôt tester son pied pour savoir à quoi s'en tenir. En attendant, les Los Angeles Lakers se préparent à toutes les éventualités. C'est dans cette optique que, d'après Bleacher Report, la franchise va mettre à l'essai DeMarcus Cousins. Malgré les rumeurs autour d'un départ du côté de Taïwan comme Dwight Howard, "DMC" est resté aux Etats-Unis dans l'espoir d'un comeback. Il s'entraînerait 6 jours par semaine dans une salle de Las Vegas et s'estime en suffisamment bonne forme pour apporter quelque chose à n'importe quelle équipe.

S'il parvient à convaincre le staff californien, il s'agira de la reprise d'une histoire inachevée entre DeMarcus Cousins et les Lakers. En juillet 2019, l'intérieur All-Star avait signé un contrat d'un an avec les Lakers, juste avant de se blesser gravement au genou. Cousins n'a ainsi jamais pu porter le maillot des Purple and Gold et les a vu remporter le titre en 2020 dans la bulle, une aventure à laquelle il aurait pris part sans sa blessure.

Sa dernière apparition en NBA remonte à la saison dernière, avec un passage plutôt intéressant chez les Denver Nuggets, où Michael Malone l'utilisait 14 minutes par match pour 8.9 points et 5.5 rebonds.

A Los Angeles, DeMarcus Cousins retrouverait également Anthony Davis, avec lequel il a été associé un temps chez les New Orleans Pelicans, avant la rupture du tendon d'Achille qui a freiné radicalement sa carrière.

