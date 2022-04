DeMarcus Cousins clashe brutalement les Kings

DeMarcus Cousins n’a jamais été aussi fort que sous les couleurs des Sacramento Kings, quand il était encore considéré comme l’un des meilleurs pivots – et l’un des meilleurs joueurs – de la NBA. Les blessures ont fait dérailler sa carrière et il est désormais un homme du banc des Denver Nuggets. Et pourtant, son passage dans la capitale californienne ne reste pas forcément un bon souvenir.

« La franchise de Sacramento a fait quoi pour moi à part me drafter ? J’ai beaucoup plus apporté aux Kings que l’inverse. Et là, je dis juste honnêtement ce que j’en pense. J’ai connu deux propriétaires, trois GM et sept coaches en sept ans. Je suis resté là-bas sept ans et j’ai connu deux proprios, trois GM et sept coaches. Je pense qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter. (…) Ils étaient nuls avant que j’arrive, ils ont été nuls quand j’étais là et ils étaient nuls après que je sois parti. »

DeMarcus Cousins pointe notamment le renvoi de Mike Malone, qui est aujourd’hui son coach aux Nuggets. Pour lui, les Kings n’ont fait que des mauvais choix et c’est dur de lui donner tort. Par contre, il se considère aussi comme « le meilleur joueur passé » par Sacramento et là, on ne peut plus suivre. Bon, si on écarte les années à Cincinnati et Kansas City, il y a discussion mais impossible de le mettre devant Chris Webber sur celles à Sactown.

DeMarcus Cousins, début de renaissance à Denver ?