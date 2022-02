DeMarcus Cousins, début de renaissance à Denver ?

Après des années passées à galérer, à jongler entre les blessures et les périodes de rééducation, vadrouillant aux quatre coins du pays pour se refaire une place dans la ligue, DeMarcus Cousins est peut-être sur le point de se refaire un nom. Mike Malone, son ancien coach aux Sacramento Kings, a pris le pari de le relancer aux Denver Nuggets. Et ça marche !

L'ancien All-Star était particulièrement bien en réussite hier soir. Il a compilé 19 points, 8 rebonds et 6 passes décisives en sortie de banc contre les Portland Trail Blazers. Le tout en seulement 18 minutes, à 7 sur 10 aux tirs et avec un différentiel de +27 ! Nikola Jokic peut se reposer sereinement en sachant que DMC prend le relais. Bon, évidemment, Portland est très limité sous les panneaux et le vétéran est surtout efficace en attaque. Mais Malone l'associe intelligemment à Austin Rivers et JaMychal Green dans le deuxième cinq pour limiter la casse en défense.

En tout cas, pour l'instant, la formule fonctionne. Les Nuggets ont joué les 10 matches disputés par DeMarcus Cousins, qui tourne à 7,7 points et 6,6 rebonds (37% aux tirs par contre). Et ça fait plaisir.

DeMarcus Cousins a gagné sa place aux Nuggets