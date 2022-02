DeMarcus Cousins a gagné sa place aux Nuggets

La chute de DeMarcus Cousins du statut de joueur All-Star à celui de journeyman qui enchaîne les piges de 10 jours est assez triste. Son corps l'a lâché et les nombreuses blessures à répétition ont fait du joueur de 31 ans un homme de bout du banc. Mais il ne désespère pas et continue de se battre pour essayer de se refaire une place en NBA. Les Denver Nuggets lui ont donné sa chance. La franchise du Colorado l'a signé après que DMC ait été non conservé par les Milwaukee Bucks. Et elle va le garder jusqu'à la fin de la saison.

Sources: The Denver Nuggets are planning to sign center DeMarcus Cousins to a rest-of-season contract in the coming days. Cousins’ final 10-day expired over the weekend. He’s averaged 6.1 points and 6.3 rebounds with Denver, where he’s reunited with Michael Malone. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 22, 2022

Sans forcément être primordial, DeMarcus Cousins apporte de la taille, de la puissance et du scoring en sortie de banc. Il tournait à un peu plus de 6 point et 6 rebonds avec Denver. Les Nuggets ont justement besoin d'un pivot remplaçant capable de prendre le relais de Nikola Jokic quand le MVP se repose. Les joueurs de Mike Malone - qui avait coaché Cousins aux Sacramento Kings - ont été particulièrement mauvais avec le Serbe sur le banc. L'ancien All-Star n'est peut-être pas la solution parfaite mais il fait le boulot.

