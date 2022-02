Invaincu, DeMarcus Cousins est le porte-bonheur des Nuggets

Les Denver Nuggets ont trouvé leur talisman. Pour le moment, en tout cas. Lorsque DeMarcus Cousins a débarqué au Colorado, les attentes n'étaient pas spécialement élevées. Quelques bonnes minutes par ci, par là, pour faire souffler Nikola Jokic. Si possible pas trop de coups de sang et une bonne relation avec tout le monde. "Boogie" fait le job et même un peu plus.

Depuis qu'il est arrivé chez les Nuggets, sa présence implique directement une victoire pour Denver, qui a remporté les 8 matches auxquels Cousins a participé et perdu les quatre où il n'est pas entré en jeu ou était indisponible. Il ne joue que 13 minutes par match, mais parvient à avoir un impact statistique (8 points et 6 rebonds de moyenne malgré un pourcentage faiblard) et mental tout en apportant une expérience appréciée.

Nikola Jokic adore DeMarcus Cousins « même s'il peut devenir un peu fou »

Contre son ancienne équipe des Warriors la nuit dernière, DeMarcus Cousins a apporté de la combativité et du talent en posant 6 points, 5 rebonds et 2 passes. On ne reverra sans doute jamais le "DMC" dominant des années Sacramento et New Orleans, mais avoir le luxe de pouvoir faire entrer un joueur aussi doué et avec cette force de caractère est une chance pour Michael Malone.

A la minute où Cousins s'était retrouvé sans contrat après une courte mais intéressante expérience à Milwaukee, Malone lui a passé un coup de fil pour sonder son envie de faire partie de l'aventure. Bien lui en a pris, pour le moment. Nikola Jokic a beau être fantastique, les Nuggets ont besoin que les joueurs autour de lui, des titulaires au pivot remplaçant qu'est DeMarcus Cousins, jouent tous une partition utile. C'est le cas et Denver siège pour le moment à la 6e place de l'Ouest alors que deux de ses trois meilleurs joueurs sont out depuis le début de la saison.

Pourvu que ça dure.