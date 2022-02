DeMarcus Cousins fait des débuts discrets mais appréciés chez les Denver Nuggets. "Boogie" n'a évidemment ni le temps, ni le rayonnement qui étaient les siens dans son prime, mais sa personnalité et son envie de bien faire font de lui un membre important du groupe. Nikola Jokic l'a expliqué dimanche au sortir de la victoire de Denver face à Brooklyn. Et le Serbe n'a pourtant pas toujours eu des rapports amicaux avec "DMC"...

"J'adore DeMarcus Cousins. Avant, on était un peu rivaux... Mais en fait, c'est vraiment un super gars. Il est très cool à fréquenter et a une super personnalité. Il peut devenir un peu fou quand les arbitres ne vont pas dans son sens, mais il est en train de me donner tort (rires)".