DeMarcus Cousins à Denver, c’est fait

UPDATE : Comme attendu depuis plusieurs jours, DeMarcus Cousins va bien signer un contrat de 10 jours avec les Denver Nuggets. Adrian Wojnarowski a confirmé les retrouvailles prochaines entre "Boogie" et son ancien coach à Sacramento Michael Malone.

Denver recherchait un intérieur de plus après le trade de Bol Bol et la blessure de Vlatko Cancar. Lors de son passage à Milwaukee, où il avait donné satisfaction, Cousins tournait à 9,1 points et 5,8 rebonds de moyenne en seulement 17 minutes de jeu.

ESPN story on DeMarcus Cousins signing a 10-day deal with the Denver Nuggets today: https://t.co/emHoqHV0ps — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 21, 2022

---

19/01 : DeMarcus Cousins a longtemps été un All-Star à plus de 25 points et 10 rebonds de moyenne. Il est désormais un journeyman qui passe de franchise en franchise dans l'espoir de relancer sa carrière. Les blessure à répétition sont venues compliquer son parcours mais l'intérieur est toujours déterminé à se refaire une place en NBA. Il devrait normalement rejoindre les Denver Nuggets, en espérant y terminer la saison.

Assuming he's healthy, there's still mutual interest in DeMarcus Cousins landing with the #Nuggets, source tells @denverpost. — Mike Singer (@msinger) January 19, 2022

DeMarcus Cousins est déjà passé par les Milwaukee Bucks cette saison. Il y a joué 17 matches tout en compilant 9,1 points et 5,8 rebonds en seulement 17 minutes. Plutôt encourageant. Mais les champions en titre ne l'ont pas conservé. Ils ont préféré garder de la flexibilité à l'approche de la deadline.

DeMarcus Cousins coupé par les Bucks… juste après un double-double