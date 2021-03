DeMarcus Cousins se dirige vers les Los Angeles Clippers

La trade deadline est passée depuis quelques jours, mais Adrian Wojnarowski et Chams Sharania continuent de se tirer la bourre. Les deux insiders viennent d’affirmer que les Los Angeles Clippers devraient signer DeMarcus Cousins.

Charania a dégainé le premier en relatant sur Twitter que la franchise californienne prévoyait de signer Boogie, une fois les protocoles sanitaires validés.

Wojnarowski lui a emboîté le pas en ajoutant que les deux parties discutent d’un 10-day contract. Aucune décision n’est attendre avant la semaine prochaine selon lui :

Free agent center DeMarcus Cousins and the Clippers are discussing a 10-day contract, but no decision is expected until next week, sources tell ESPN.

