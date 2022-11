Dennis Rodman et les jours de “repos”, c’était classé X

Pendant quelques mois, Dennis Rodman et Carmen Electra ont vécu une histoire aussi passionnelle que médiatisée. L'ancienne playmate l'a un peu évoqué dans "The Last Dance", mais elle avait réservé quelques anecdotes croustillantes pour le Los Angeles Times...

Electra, de son vrai nom Tara Leigh Patrick, a raconté ce jour où Rodman lui a fait une surprise d'un genre un peu particulier et que ses coéquipiers ont dû accueillir avec un enthousiasme très limité...

"Les Bulls avaient une journée de repos, sans entraînement. Dennis m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Il m'a mis un bandeau sur les yeux, puis on est montés sur sa moto. Quand il m'a enlevé le bandeau, on était debout au milieu du terrain d'entraînement des Bulls. C'était dingue. On était comme deux gamins dans un magasin de bonbons. On a mangé des glaces qui étaient dans le frigo et on a fait l'amour à peu près partout : dans la salle de soins, dans la salle de muscu et évidemment, sur le terrain..."

Comme on vous le racontait avec sa virée à Las Vegas avec Billy Corgan lors d'un jour off en plein milieu des Finales NBA 1997, Dennis Rodman a décidément une conception bien à lui de ce que représente un jour de repos pour un basketteur !

