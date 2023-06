Dennis Rodman : “Si Larry Bird jouait aujourd’hui, il serait en Europe”

Dennis Rodman n'en est plus à un avis provocant sur Larry Bird près, mais celui-ci pique un peu.

Dennis Rodman va faire bondir les fans de Larry Bird et des Celtics. Bon, ce ne serait pas la première fois, puisqu'il avait déjà déclaré il y a bien longtemps - lorsqu'il portait le maillot des Pistons - que Bird n'aurait pas été élu MVP s'il n'avait pas été blanc. A 62 ans, "The Worm" a encore la langue bien pendue et le blasphème facile. Lors d'une discussion avec Gilbert Arenas sur Vlad TV, Rodman n'a pas aimé entendre son interlocuteur lui dire que Larry Bird battrait probablement LeBron James en un contre un. Sa réponse :

"Si Larry Bird jouait à cette époque, il serait en Europe. Je te dis juste ce qui est. Son jeu était fait pour les Celtics à l'époque, dans les années 80. Mais avec les règles actuelles ? Certainement pas. Je ne le sous-estime pas, c'était un grand joueur de cette époque. Je trouve que le gamin de Denver (Nikola Jokic, NDLR) est bien meilleur !".

Ici, on a tendance à penser que les grands joueurs seraient des grands joueurs à n'importe quelle époque parce qu'ils s'y seraient adaptés. Il est même possible que Larry Bird, avec l'importance du shoot à 3 points, soit devenu encore plus fort s'il avait joué en 2023...

