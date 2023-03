Luka Doncic, “une copie conforme de Larry Bird” d’après un ancien coéquipier

Ah, si seulement la machine à voyager dans le temps existait... On pourrait enfin confronter certains joueurs à d'autres époques à laquelle ils ont marqué la NBA de leur empreinte. LeBron James dans les années 90, Michael Jordan en 2010, Shaquille O'Neal dans les années 60 pour se friter à Bill Russell et Wilt Chamberlain... Larry Bird fait partie de ces légendes en avance sur leur temps dont on aimerait pouvoir analyser l'impact dans la NBA d'aujourd'hui, celle de LeBron James, Giannis Antetoukounmpo, Stephen Curry ou Luka Doncic...

Avec sa taille, sa technique, son shoot et son intelligence de jeu, on peut supposer que "Larry Legend" n'aurait pas été un figurant dans la ligue. Loin de là. Certains ont beau mettre en avant les difficultés qu'aurait peut-être eues l'ailier des Celtics sur le plan athlétique, il est à peu près certain que ses atouts lui auraient permis de faire mieux qu'exister en 2021.

Pour l'un des anciens coéquipiers de Larry Bird, le voir jouer aujourd'hui aurait pu donner quelque chose d'encore bien plus incroyable que ce que l'on a pu voir pendant pratiquement 15 ans, avec trois titres et des moments mémorables. Cedric Maxwell, MVP des Finales 1981 s'en est expliqué dans le New York Times.

"Larry Bird se serait parfaitement intégré dans la NBA d'aujourd'hui. Avec son tir à 3 points et le pick and roll, il aurait même été meilleur aujourd'hui. Personne n'aurait pu le toucher puisque les coups de sifflet sont plus faciles à obtenir. Larry se serait régalé sur pick and roll. C'était un bon rebondeur et un super passeur. En défense, il aurait tiré profit de la défense de zone qui se pratique aujourd'hui", assure Maxwell

Larry Bird ? Non, Larry Legend !

Pour Maxwell, si on veut imaginer ce qu'aurait donné Larry Bird, il suffit de voir celui en qui il s'est peut-être bien réincarné : Luka Doncic.

"Luka Doncic est une copie conforme de Larry. Luka est meilleur que ne l'était Larry au même âge. Cette arrogance, cet air effronté, c'est de la même veine que Larry. Je pense que dans la NBA d'aujourd'hui Larry aurait été Luka Doncic en plus fort. Larry avait en lui un palier supérieur au niveau du leadership que j'attends toujours de voir chez Luka Doncic".

On a effectivement tendance à un peu oublier à quel point Larry Bird était un génie du basket. Sa panoplie ne se limitait pas au scoring et au shoot. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, la vidéo ci-dessous devrait vous la fournir.

