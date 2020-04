Charles Barkley a écarté LeBron James de la course au débat sur le GOAT. Selon lui, le "King" aurait eu du mal à gérer la dureté de certaines équipes.

On ne va pas se mentir : on aime quand des gens annoncent leur classement personnel pour le titre de GOAT. Surtout quand il s'agit d'anciennes gloires comme Charles Barkley. Lors de son passage dans un live avec John Calipari - le même où "Chuck" a envoyé un missile à Draymond Green hier - l'ancien MVP a établi son top 10. Comme on pouvait s'en douter, aucun joueur arrivé en NBA après 1996 ne fait partie de son top 5. Pas même LeBron James, qu'il a placé 7e pour une raison assez intéressante.

1- Michael Jordan

2- Oscar Robertson, Bill Russell, Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar, ex-aequo

6- Kobe Bryant

7- LeBron James

8- Elgin Baylor

9- Jerry West

"Je pense que la manière dont se joue le basket aujourd'hui fait que LeBron James n'aurait pas du tout eu envie de jouer contre les Bad Boys de Detroit. Ces mecs étaient là pour blesser les autres. Je disais toujours que quand tu dois jouer contre les Pistons, tu dois d'abord appeler ta famille et leur dire que tu les aimes au as où tu ne les revois plus après ça".

Voir LeBron James jouer à cette époque-là, avec des règles différentes, c'est forcément quelque chose que l'on aurait aimé voir. Physiquement, le "King" aurait eu de quoi tenir. Mentalement, on ne peut que spéculer. Quand on voit que même Jordan a mis du temps avant de franchir l'obstacle...