Charles Barkley sort le lance-roquettes pour répondre à Draymond Green

Ces derniers jours, Draymond Green a relancé les hostilités avec Charles Barkley. Mais était-il vraiment prêt pour la réponse de "Chuck" ? Invité à commenter le fait que Green le considère comme jaloux, entre autres, le Hall of Famer a dégainé proprement, métaphore à l'appui, lors d'un live avec John Calipari, qui ressemble de plus en plus à Arturito de La Casa de Papel...

"Je ne suis jaloux de personne. J'aime déconner avec lui et je pense que c'est un bon joueur. J'aime sa personnalité, mais ça m'énerve de voir ces joueurs qui ont directement gagné beaucoup d'argent dire qu'ils ont réussi.

Draymond, c'est un peu le plus mauvais membre d'un boys band qui ne réalise pas qu'il est à côté de Justin Timberlake. Quand les filles jettent leurs sous-vêtements sur scène, il va en recevoir quelques uns dans la tête, mais en vérité ils sont tous destinés à Timberlake.

Draymond est un bon petit joueur. Mais sans Kevin Durant, Klay Thompson ou Stephen Curry, il est juste un bon petit joueur. Il y a plein de gars qui ont gagné des titres parce qu'ils ont joué avec Magic Johnson ou Larry Bird. Pourtant, on ne les voit pas partout en train de dire qu'ils sont de grands joueurs.

Ils vous disent qu'ils sont chanceux d'avoir pu jouer avec Larry et Magic".

Là où Draymond Green a touché une corde sensible, c'est visiblement sur le fait qu'il gagne plus d'argent en tant que troisième ou quatrième roue du carrosse que Charles Barkley à l'époque en tant que n°1. Pour le reste, que ce soit mesquin ou non, on adore quand "Sir Charles" sort le lance-roquettes comme ça.

S'ils veulent faire un petit live Instagram pour s'envoyer des scuds pendant une heure et comparer leurs époques et impacts respectifs, surtout qu'ils n'hésitent pas !

“He’s the worst member of the boy band who doesn’t realize he’s standing next to Timberlake. When the girls are throwing panties at his head, he’s going to get hit by some drive-by panties, but they’re really meant for Timberlake.”

😂😂 Barkley talking Draymond on #CoffeeWithCal pic.twitter.com/6ZmCbyAg5U

— TJ Beisner (@tjbeisner) April 27, 2020