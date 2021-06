Accolades, louanges : La très belle marque de respect des Clippers envers Luka Doncic

Luka Doncic leur a fait peur jusqu’au bout. En claquant encore 46 points tout en distribuant 14 passes décisives, le prodige des Dallas Mavericks a fait douter les Los Angeles Clippers, l’une des armadas les plus redoutables de la ligue. Il faut comprendre que c’est peut-être contre le futur champion que les Texans viennent de rendre les armes après sept manches épiques. Ils ne sont pas passés loin de faire tomber les Californiens et ça, ils le doivent essentiellement à leur superstar.

« Mec, il a tout fait. Il était efficace aux tirs, évidemment aussi à trois-points, il mettait des paniers en sortie de dribbles, il faisait tout pour son équipe. C’est un super joueur. On va le revoir pendant de longues années. Il joue à son propre rythme et tout a l’air tellement simple avec lui », confie Kawhi Leonard.

CQFR : Les Clippers survivent à un grand Doncic, Atlanta surprend Philadelphie !

Les Clippers ont des raisons d’être admiratifs. Luka Doncic a terminé la série avec 35,7 points de moyenne, 49% aux tirs, 40% à trois-points 7,9 rebonds et 10,3 passes. Monstrueux.

« Déjà l’an dernier, c’était la star de notre duel. Il était déjà fantastique en playoffs. On savait évidemment qu’il pouvait faire encore mieux mais, il était encore plus incroyable sur cette série. Il est tellement en avance sur son âge et il joue avec tellement de confiance. On a tout tenté sur lui mais il peut faire déjouer n’importe quelle défense. Il a un futur exceptionnel devant lui », ajoutait Paul George.

Dès le match terminé et la qualification en poche, tous les joueurs des Clippers tenaient à faire savoir à Luka Doncic à quel point ils le respectaient. PG a longuement parlé avant lui avant de l’enlacer et de lui offrir son maillot. Kawhi Leonard, Patrick Beverley et Marcus Morris l’ont aussi salué avec admiration. Tous ces défenseurs qu’il a malmenés pendant sept matches. Les Mavericks sont sortis mais chapeau à Luka Doncic.