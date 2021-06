Les résultats de dimanche en NBA

Atlanta Hawks @ Philadelphie Sixers : 128-124

Dallas Mavericks @ Los Angeles Clippers : 111-126

- Les Los Angeles Clippers sont devenus la 5e équipe de l'histoire à remporter une série où ils ont été menés 2 à 0 après avoir perdu les deux premiers matches à domicile. Cette série un peu folle face aux Mavs s'est achevée dimanche sur un game 7 électrique qui aurait pu tourner dans les deux sens. La faute à Luka Doncic, encore fabuleux, mais pas assez aidé dans les moments-clés par ses partenaires.

Le génie slovène, auteur de 46 points, 14 passes et 7 rebonds à 17/30, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire pencher la balance du côté de Dallas. Mais en face, Kawhi Leonard n'était pas d'humeur à sortir au 1er tour des playoffs NBA. "The Klaw" a sorti un match de très haut niveau en étant encore époustouflant sur le plan de l'adresse (28 pts, 10 rbds, 9 pds à 10/15).

Leonard est le 4e joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 200 points sur une série en shootant à au moins 60% dans le même temps. Le dernier en date était un pivot, Shaquille O'Neal, avec les Lakers lors de la série des Finales NBA 2000.

- Là où Luka Doncic n'a pas pu compter sur Kristaps Porzingis (16 pts, 11 rbds), dont les stats sont trompeuses et n'illustrent pas ses difficultés à faire le bon choix au bon moment, Kawhi a reçu le soutien de son lieutenant Paul George (22 pts, 10 pds, 6 rbds), mais aussi de contributeurs venus du banc comme Terance Mann (13 pts) ou Luke Kennard (11 pts). Le banc des Clippers a d'ailleurs surclassé celui des Mavs (27-6).

- Nicolas Batum a aussi fait parler de lui. En étant excellent, déjà, grâce à une copie active (11 pts, 7 rbds, 5 pds, 2 stls, 1 ctre) des deux côtés du terrain dans ce rôle de facilitateur offensif capable de défendre le plomb derrière. Ensuite parce qu'il a tout simplement essayé de mettre Boban Marjanovic sur un poster, ce qui en dit assez long sur la confiance avec laquelle le capitaine de l'équipe de France joue en ce moment.

BATUM ALMOST WITH THE DUNK OF THE PLAYOFFS #NBAPLAYOFFS pic.twitter.com/lbcgI2ODm0

— ZachTheMan (@Blazing_Shadow_) June 6, 2021