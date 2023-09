Celles et ceux qui n'étaient pas au courant de l'exubérance du style de vie de Dennis Rodman ont pu la découvrir dans The Last Dance. Les folles soirées et les enchaînements festifs dingues de l'ancien pivot des Chicago Bulls sont encore légendaires aujourd'hui et personne ne serait capable de tenir le même rythme aujourd'hui. Il arrivait parfois, à l'époque, que Rodman emmène avec lui quelques coéquipiers pour faire la "bamboche". Toni Kukoc, qui fête ses 55 ans aujourd'hui a expérimenté une fois une soirée avec "The Worm", comme il l'avait raconté au média croate Svlačionica.

Clairement, Kukoc n'était pas prêt à ce qu'il allait vivre.

"C'est une histoire un peu spéciale. Je n'ai pas pu tenir la distance avec lui. Je n'ai fait la fête avec Dennis qu'une seule fois. Parce qu'après avoir fait ça, tu as besoin de 7 à 10 jours pour récupérer. On était quatre à sortir. La première chose que Dennis a commandé en arrivant : 40 shots de vodka et 10 bières. Je lui ai demandé si plusieurs autres personnes allaient nous rejoindre. Il m'a simplement dit qu'il était important de faire en sorte que le bar ne ferme pas. Tout le reste de la nuit, il a payé à manger et à boire à tous les gens qui sont entrés dans l'établissement".

Dennis Rodman : Rebel Without a Pause

Comme beaucoup de ceux qui ont côtoyé Dennis Rodman dans ses folles années, Toni Kukoc en est arrivé à une conclusion simple.

"Dennis Rodman est une belle et bonne personne à fréquenter, sauf pour elle-même. Il n'était pas capable de trouver le bon équilibre".

Il y a évidemment des dizaines d'histoires folles au sujet de l'ancien pivot, notamment sur ces trois fameuses années à Chicago au côté de Michael Jordan et de sa clique. L'une des plus dingues est sans doute celle du récit de sa virée folle à Las Vegas pendant les Finales contre Utah, avec le chanteur des Smashing Pumpkins...

