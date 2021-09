Dennis Schröder s’est planté. Il pouvait prolonger aux Los Angeles Lakers pour 84 millions sur quatre ans. Il a refusé. Le voilà désormais dans le camp ennemi, chez le rival historique, aux Boston Celtics. Pour montant bien différent. Un peu plus de 5 millions sur une saison. L’Allemand va devoir faire ses preuves avant de dénicher un contrat peut-être plus intéressant.

Il a choisi le Massachussetts pour relancer sa carrière après un exercice moyen en Californie (15 points et presque 6 passes mais à 43% et 33% derrière l’arc). Il se réjouit d’ailleurs de pouvoir côtoyer Jaylen Brown et Jayson Tatum, deux jeunes All-Stars qui l’ont motivé à prendre sa décision.

« Jaylen et Jayson sont deux de mes joueurs préférés. Ce sont deux compétiteurs. Deux gars qui vont tout faire pour gagner un match. Je pense que l’on va bien coller et ils sont l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi Boston. Ils m’ont tous les deux appelé et m’ont montré de l’intérêt. Je suis pressé de les rejoindre et de gagner plein de matches avec eux. »

Dennis Schröder sera le meneur titulaire des Celtics et il aura justement mission d’alimenter les deux scoreurs en ballon. Pas forcément son point fort mais cette équipe ne sera pas facile à affronter cette saison.

