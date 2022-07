Dennis Schroder se propose à LeBron James et aux Lakers

Toujours libre, le meneur Dennis Schroder a profité d'une publication sur Instagram pour offrir ses services à LeBron James et aux Lakers.

Le passage de Dennis Schroder aux Los Angeles Lakers a représenté un échec pour les deux parties. Auteur de performances mitigées sur le parquet en 2020-2021, le meneur a eu du mal à trouver sa place. Et l'équipe, éliminée dès le premier tour contre les Phoenix Suns, a également déçu.

Sur le plan individuel, l'Allemand a probablement réalisé la plus grosse erreur de sa carrière. En cours de saison, il a refusé une prolongation à 84 millions de dollars... Un an plus tard, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder se verrait bien revenir en Californie.

Lors d'un échange sur Instagram avec LeBron James, Schroder a proposé ses services.

"On devrait peut-être remettre ça ?!", a lancé Dennis Schroder à son ex-partenaire.

Et sur le papier, il s'agit d'une idée intéressante pour les Lakers. Pour le minimum vétéran, le natif de Brunswick peut totalement rendre des services en sortie de banc. Toujours libre, il sera probablement prêt à faire cet effort pour évoluer sous les couleurs d'un prétendant au titre.

Reste à savoir si les Lakers ont l'envie de le faire revenir après une première expérience contrastée. En tout cas, Dennis Schroder a tenté sa chance...

