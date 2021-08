Le plus grand perdant de la Free Agency n’est pas Dennis Schröder

Ah Dennis Schröder. Rien que d’écrire son nom nous fait esquisser un sourire. Rien de bien méchant mais on est quand même super intrigué à l’idée de savoir comment il a pu refuser une extension de 84 millions de dollars. Comment il a pu penser qu’il valait 100 plaques dans cette ligue. Tout ça pour se retrouver aux Boston Celtics avec 5,4 millions sur une saison.

On rigole, on rigole, mais il y a pire. Oui, vraiment. Victor Oladipo n’a pas décliné une, mais bien deux extensions bêtons. Par deux équipes différentes qui plus est. Les Indiana Pacers voulaient lui filer 113 millions sur 4 ans il y a quelques mois. Pas assez à son goût, lui qui s’apprêtait donc à devenir free agent à l’été 2021. La franchise s’en est alors séparée en l’envoyant aux Houston Rockets.

Les dirigeants texans ont eux aussi essayé de le sécuriser en proposant 45 millions sur 2 ans. Encore une fois refusé. Nouveau transfert, cette fois-ci vers le Miami Heat. Oladipo est tout de même resté à South Beach. Mais pour… le minimum vétéran. Une sacrée différence de prix avec ce qu’il pouvait récupérer.

Mais contrairement à Dennis Schröder, qui a juste très mal évalué sa valeur – ou en tout cas son agent l’a très mal renseigné – Victor Oladipo a eu la malchance de se blesser sévèrement, une fois de plus.

Free agency : Tous les moves et signatures en direct