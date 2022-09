Une star locale débarque aux Charlotte Hornets

Originaire de Fayetteville, en Caroline du Nord, star de son lycée puis de la faculté de NC State, Dennis Smith Jr devait s'inscrire dans la longue lignée des phénomènes produits par l'état. Mais le meneur scoreur n'a jamais réussi à s'imposer une fois éloigné de ses terres, que ce soit aux Dallas Mavericks, aux New York Knicks, aux Detroit Pistons ou aux Portland Trail Blazers. Alors c'est un retour au bercail. Il s'est engagé avec la franchise de sa région, les Charlotte Hornets.

Free agent guard Dennis Smith Jr. has agreed to a one-year deal with the Charlotte Hornets, his agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 21, 2022

Le contrat est sur un an mais il n'est pas pleinement garanti et il s'agit déjà d'une simple invitation pour le camp d'entraînement et la présaison. Un deal éventuellement reconductible si jamais le joueur de 24 ans venait à faire ses preuves dans les semaines qui viennent. C'est triste mais ça ressemble presque déjà à une dernière chance pour Dennis Smith Jr. Le neuvième choix de la draft 2017 avait compilé plus de 15 points par match à ses débuts en NBA mais sans jamais s'imposer depuis.