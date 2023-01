Les Nuggets viennent de voir leur série de victoires (9 de suite) prendre fin dimanche contre OKC. Rien d'inquiétant, puisque Nikola Jokic était absent et que les voyants sont globalement au vert. A l'Ouest, ces dernières semaines, Denver est même en train de devenir le favori des bookmakers pour atteindre les Finales. Il faut dire qu'entre la saison à nouveau phénoménale du Joker et la dynamique collective, il y a de quoi être optimise.

L'équipe coachée par Michael Malone est la plus adroite de la ligue au pourcentage global (51%) et à 3 points (39.8%). De quoi faire trembler n'importe qui, que ce soit en saison régulière ou en playoffs. Si on veut chipoter, il y a tout de fois un talon d'Achille étonnant que les Nuggets auront intérêt à faire disparaître avant la post-saison. Bien que la franchise du Colorado soit la plus adroite au shoot, elle est 27e sur 30... sur la ligne des lancers (74.2%).

Comment est-ce possible d'être aussi précis en situation de jeu et maladroit sur phase arrêtée ? Nikola Jokic fait le taf avec 82% sur la ligne, tout comme Jamal Murray (82%), les deux hommes prenant à eux deux 10 lancers par match. C'est plutôt sur le reste du groupe que le bât blesse.

Aaron Gordon, dont on parle de plus en plus pour un spot au All-Star Game, est à 63% en prenant 5 lancers par match. Jeff Green (67%) n'aide pas beaucoup et Bruce Brown, précieux homme de l'ombre, a exactement le même pourcentage que l'équipe au global (74.2%). Michael Porter Jr, dont on connaît le sens du shoot, émarge à 77% mais peut clairement faire mieux.

Ce n'est qu'une toute petite épine dans le pied pour le moment et elle n'empêche pas Denver d'être leader de la Conférence Ouest devant Memphis. Simplement, on sait qu'en playoffs, les séries se jouent sur des détails infimes. L'adresse sur la ligne peut justement faire partie de ces détails qui ont pour le moment empêché les Nuggets de disputer des Finales.

MVP Race vol. 3 : Deux Slaves et un Celtic, le suspense reste entier