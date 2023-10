Les Nuggets snobés par TNT ?

Les Denver Nuggets ne sont pas aussi "attractifs" commercialement parlant que les Los Angeles Lakers de LeBron James, les Golden State Warriors de Stephen Curry, etc. Leur superstar est un grand bonhomme serbe qui s'intéresse surtout aux cheveux et leur franchise évolue dans le Colorado. Mais au-delà du potentiel marketing, c'était la meilleure équipe de la ligue l'an passé, avec le meilleur joueur du monde, celle qui a le mieux joué au basket et, surtout, l'équipe qui a décroché le titre lors des dernières finales. Malgré ça, la chaîne américaine TNT a fait l'impasse sur un visuel des Nuggets pour l'affiche promotionnelle de la reprise de la saison. Denver affronte pourtant Los Angeles en ouverture du championnat. Les Boston Celtics ne jouent même pas ce soir-là mais Jayson Tatum est présent sur l'affiche.

Jayson Tatum doesn’t even play Tuesday. https://t.co/fwehJZyVNq — Harrison Wind (@HarrisonWind) October 22, 2023

Les Nuggets n'en auront sans doute rien à secouer, ou alors ils verront ça comme une énième occasion de prouver leur valeur. Mais c'est dommage que l'un des deux principaux diffuseurs US ne donnent pas aux champions en titre le respect qu'ils méritent.