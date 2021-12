Dépité, LeBron James invoque le manque d’alchimie aux Lakers

LeBron James avait la voix basse et une petite mine au sortir de la lourde défaite des Los Angeles Lakers à domicile contre les San Antonio Spurs. Malgré les 36 points du "King", les Californiens ont été fessés en ne donnant aucun signal positif pour la suite. Il est vrai que, comme tout le monde, les Lakers sont décimés par le Covid et les blessures (pour Anthony Davis) et le simple fait d'aligner LeBron et Russell Westbrook ne suffit pas.

LeBron James a essayé d'expliquer ce qui n'allait pas en ce moment à L.A. et l'explication est, à ses yeux en tout cas, très simple.

"Chaque saison contient ses défis. Là, c'est une saison où tu peux littéralement avoir un gars avec toi un soir, mais pas le lendemain. Tu ne peux jamais savoir. On avait Trevor Ariza au dernier match et là il n'était plus disponible... On a aucune alchimie dans quelque line-up que ce soit. C'est simplement dû au fait qu'on n'a pas pu avoir de minutes ensemble. Tous nos gars défensifs sont en protocole Covid... On n'a même pas besoin d'un roster au complet. Juste que quelques uns de nos gars reviennent".

A côté de LeBron dans le cinq, on retrouvait donc Russell Westbrook, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker et Wayne Ellington, avec comme entrants depuis le banc Carmelo Anthony, Isaiah Thomas, Rajon Rondo, DeAndre Jordan et quelques joueurs sortis de nulle part. Sur le papier, des équipes alignent des line-up avec des noms bien moins ronflants mais s'en sortent un peu plus correctement. Il y a forcément quelque chose à creuser ailleurs...

Les Lakers sont pour le moment 6e de la Conférence Ouest mais restent sur 4 défaites consécutives en dépit des statistiques impressionnantes de LeBron James.