Les Wolves sont sur la bonne voie, mais leur bilan depuis qu'ils sont nés il y a 33 ans est toujours dramatique et déprimant.

Les Minnesota Timberwolves sont en train de réaliser l'une des leurs meilleures saisons depuis presque 10 ans et il est important de le souligner. Néanmoins, des piqures de rappel viennent fréquemment nous remettre à l'esprit que la franchise de Minneapolis est l'une des plus sportivement catastrophiques de l'histoire du sport américain.

On avait déjà évoqué ici le pourcentage de victoires désastreux des Wolves, qui avait d'eux la franchise ultime de la lose, devant les Buccaneers (avant l'arrivée de Tom Brady) ou des équipes comme les San Diego Padres en MLB. Innocemment, en traînant sur Twitter, on est tombés sur une stat qui en dit malheureusement long sur le chemin qu'il reste à parcourir aux Timberwolves pour devenir statistiquement respectables.

Crées en 1989, ils comptent depuis cette semaine 1003 victoires en NBA en 33 ans d'existence. Tim Duncan, qui a joué 19 ans en NBA et est retraité depuis 6 ans... a toujours plus de victoires (1 158) que Minnesota. Oui, c'est totalement gratuit et hors de contexte, mais c'est aussi sacrément révélateur.

Depuis que les Wolves ont vu le jour, leur meilleure performance reste une participation à la finale de la Conférence Ouest en 2004. Minnesota s'y était incliné 4-2 contre les Los Angeles Lakers. Cette année-là, Kevin Garnett avait été élu MVP. Jamais plus un joueur des Wolves n'a reçu cette distinction depuis et a priori ça n'arrivera pas avant quelques années, à moins que les prédictions du très ambitieux Anthony Edwards ne se réalisent...

En dehors de cette fameuse campagne 2004, Minnesota n'a jamais remporté la moindre série de playoffs. Aucune autre équipe, même les cancres de la classe des dernières années, comme les Kings, n'a aussi peu connu de succès en post-saison NBA.

Le rachat de la franchise cette année - avec les rumeurs de déménagement que l'on voit fleurir depuis - va-t-il changer cette dynamique bien triste pour les fans locaux ?

