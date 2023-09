Les Dallas Mavericks font partie des équipes sous pression à quelques jours du début de leur training camp. Jason Kidd n'a pas le droit à l'erreur, pour la première "vraie" saison où Luka Doncic et Kyrie Irving vont collaborer. Il est donc important de trouver une formule qui fonctionne pour entourer les deux All-Stars. C'est à l'intérieur que le staff texan est en train de plancher et, peut-être de préparer une surprise de taille. Christian Wood et JaVale McGee sont partis et il faudra remplacer leurs minutes (faméliques pour McGee, importantes mais décevantes pour Wood). C'est là que semble intervenir Dereck Lively II, le rookie arrivé en provenance de Duke lors de la dernière Draft.

Si on se doutait que le 12e pick de la dernière cuvée aurait un peu de temps de jeu, il semblerait que ses qualités soient adaptées à ce que Kidd attend de son poste 5 pour la nouvelle saison. Le Hall of Famer veut de la protection de cercle et une capacité à finir sur des passes lobées pour profiter de l'attention générée par les deux phénomènes offensifs que sont Doncic et Irving.

D'après Marc Stein, Jason Kidd entend titulariser son rookie, ne serait-ce que sur les matches de pré-saison, pour voir si la mayonnaise prend et s'il le sent capable de tenir le choc. Le niveau défensif de Lively, 19 ans, et sa maturité pourraient bien être l'un des facteurs X du début de saison de Dallas.

Il n'y a évidemment aucun doute sur la force de frappe offensive de Luka Doncic et Kyrie Irving. C'est plutôt défensivement que l'on a des interrogations et que Kidd a du travail pour retrouver l'osmose qui avait permis aux Mavs, qui avaient alors Dorian Finney-Smith dans leurs rangs, d'atteindre la finale de Conférence.

Dereck Lively, qui a perdu son père très jeune et a dû subir la maladie de sa mère, une ancienne joueuse universitaire, s'est raconté dans cet intéressant segment au moment de sa Draft.

L'histoire de Dereck Lively